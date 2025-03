Week van de Brailleliga draait rond thema toegankelijkheid: "Denk bij technologische innovaties ook aan blinden"

Anja Favache uit Vilvoorde is sinds haar geboorte slechtziend en werd later van de ene dag op de andere helemaal blind. Ze ging meteen op zoek naar oplossingen om te kunnen blijven functioneren in onze samenleving. Zo leerde ze braille en heeft ze haar blindegeleidehond Gaya altijd bij zich. Ook haar werk op kantoor blijft ze voortzetten.

Toch blijven dagdagelijkse activiteiten een grote uitdaging. Naar de winkel gaan, een draaideur nemen,… evident is het niet. En de technologische evoluties maken voor velen vanalles makkelijker, maar zijn bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking soms net moeilijker. “Betalen met de bankkaart lukt perfect, maar ik zie niet hoeveel ik betaal en kan dat op het moment zelf niet controleren.” Gelukkig zijn er hulpmiddelen. “Ik heb een gps voor blinden en slechtzienden, er bestaan kleurendetectoren en er zijn rateltikkers in de verkeerslichten,” geeft Anja als voorbeelden.

Brailleliga

Maar het kan beter. Uit een enquête van de Brailleliga blijkt dat 71% van de blinde personen moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van die digitale hulpmiddelen. Daarom is daar extra aandacht voor nodig. “We willen bijvoorbeeld duidelijk maken dat slechtzienden wel bepaalde apps of websites kunnen gebruiken, maar eens die een steekje laten vallen, er geen alternatieven zijn of tweestapsverificatie niet mogelijk is. Daarom vragen we ontwikkelaars om bij technologische innovaties even aan hen te denken, want mensen met een visuele beperking zijn talrijk,” aldus Charlotte Santens van de Brailleliga.