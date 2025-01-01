Welzijnscampus Nieuwenbos in Dilbeek gesloten door kakkerlakken: “Medewerkers en bezoekers beschermen”

Dilbeek probeert de kakkerlakkenplaag in Nieuwenbos al een tijdje onder controle te krijgen. Het heeft al de hulp van gespecialiseerde firma’s ingeroepen, maar de eerste behandelingen hebben geen blijvend resultaat. Daarom schakelt Dilbeek nu een versnelling hoger en sluit ze de welzijnscampus om de plaag volledig te kunnen uitroeien. “Het welzijn van onze medewerkers en de veiligheid van bezoekers blijven onze hoogste prioriteit,” benadrukt burgemeester Stijn Quaghebeur. “Daarom nemen we deze ingrijpende maatregel en voorzien we psychologische ondersteuning voor onze medewerkers die nood hebben aan extra begeleiding.

Momenteel werkt Dilbeek met een gespecialiseerde firma die werkt met benevelingsbehandelingen. De eerste behandeling vond reeds plaats deze week. De tweede behandeling zal plaatsvinden aan het einde van deze maand. In welzijnscampus Nieuwenbos zijn ook verschillende partners gehuisvest. Ook voor hen heeft deze beslissing een grote impact. Zo vindt onder andere het consultatiebureau van Kind & Gezin er onderdak.

"Voor hen gaan we op zoek naar een alternatieve locatie, omdat het uiterst belangrijk is dat baby’s en peuters goed opgevolgd worden en hun noodzakelijke vaccinaties krijgen. Ouders zullen rechtstreeks geïnformeerd worden over alternatieve afspraken en locaties", aldus Quaghebeur.