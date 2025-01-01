Welzijnscampus Nieuwenbos in Dilbeek gesloten door kakkerlakken: “Medewerkers en bezoekers beschermen”

De gemeente Dilbeek sluit tijdelijk welzijnscampus Nieuwenbos om de gezondheid en veiligheid van medewerkers, bezoekers en jonge gezinnen te beschermen. De welzijnscampus kampt al een tijdje met een kakkerlakkenplaag. Nieuwenbos blijft al zeker tot 13 oktober gesloten.

Dilbeek probeert de kakkerlakkenplaag in Nieuwenbos al een tijdje onder controle te krijgen. Het heeft al de hulp van gespecialiseerde firma’s ingeroepen, maar de eerste behandelingen hebben geen blijvend resultaat. Daarom schakelt Dilbeek nu een versnelling hoger en sluit ze de welzijnscampus om de plaag volledig te kunnen uitroeien. “Het welzijn van onze medewerkers en de veiligheid van bezoekers blijven onze hoogste prioriteit,” benadrukt burgemeester Stijn Quaghebeur. “Daarom nemen we deze ingrijpende maatregel en voorzien we psychologische ondersteuning voor onze medewerkers die nood hebben aan extra begeleiding.

Momenteel werkt Dilbeek met een gespecialiseerde firma die werkt met benevelingsbehandelingen. De eerste behandeling vond reeds plaats deze week. De tweede behandeling zal plaatsvinden aan het einde van deze maand. In welzijnscampus Nieuwenbos zijn ook verschillende partners gehuisvest. Ook voor hen heeft deze beslissing een grote impact. Zo vindt onder andere het consultatiebureau van Kind & Gezin er onderdak.

"Voor hen gaan we op zoek naar een alternatieve locatie, omdat het uiterst belangrijk is dat baby’s en peuters goed opgevolgd worden en hun noodzakelijke vaccinaties krijgen. Ouders zullen rechtstreeks geïnformeerd worden over alternatieve afspraken en locaties", aldus Quaghebeur.

Meest bekeken

Jeugd
Onderwijs
Sport

800 leerlingen van Sint-Donatus in Merchtem bedwingen hindernissen: “Veel leuker dan een gewone veldloop”

Samenleving

Welzijnscampus Nieuwenbos in Dilbeek gesloten door kakkerlakken: “Medewerkers en bezoekers beschermen”

Cultuur
Mobiliteit

Eerste gerestaureerde trapkooi terug in station van Vilvoorde: "Begin volgend jaar volledig klaar"

Hoornaars
Groen

Brandweer verwijderde al twee keer zoveel hoornaars als vorige zomer; Bart ontwerpt ingenieuze val

don 11 sep
File op de Ring rond Brussel
Mobiliteit
Groen

Grondwettelijk Hof schorst uitstel strengere Brusselse lage-emissiezone: “Gezondheidsimpact is te zwaar”

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Bekend Brussels restaurant San Daniele neemt intrek in gebouw Brasserie Julie

don 11 sep
Twee restaurants uit de regio nemen deel aan Jong Keukengeweld
Jeugd

Twee restaurants uit de regio nemen deel aan Jong Keukengeweld: “Topgastronomie toegankelijk maken voor jongeren”

woe 10 sep
Politiek

Dries De Ridder nieuwe schepen in Dilbeek: “We kiezen voor vernieuwing en verjonging”

maa 8 sep
22 gemeenten nemen deel aan gratis boekenkaftdag Ezelsoor
Jeugd

22 gemeenten nemen deel aan gratis boekenkaftdag Ezelsoor: “Ook een moment om een hobby te ontdekken”

woe 3 sep
Remco Evenepoel
Sport

Evenepoel krijgt Ilan Van Wilder als bodyguard mee naar WK in Rwanda

din 2 sep