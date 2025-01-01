Simulatiebeeld aanbouw stadhuis Halle
© Stad Halle

Werken aanbouw historisch stadhuis van start: "gebouw voor iedereen toegankelijk maken"

In Halle beginnen vandaag de werkzaamheden voor de aanbouw van het historisch stadhuis. De nieuwe achterbouw aan het Joseph Possozplein moet het monument volledig toegankelijk maken voor iedereen. Aan de achterzijde van het gebouw komt een moderne druppelvorm met een gevel in geruit, geëmailleerd staal. Binnenin komen een lift, nieuwe trappen en toegankelijke toiletten op elke verdieping. Zo moet het stadhuis een plek worden waar iedereen terechtkan, ook mensen met een beperkte mobiliteit.

Ook de omgeving rond het historisch stadhuis krijgt een opfrisbeurt. Op het stukje Joseph Possozplein achter het stadhuis komt een groene zone met bomen, zitbanken en een waterdoorlatende bestrating. Daardoor kan regenwater beter insijpelen, waardoor het plein duurzamer wordt.

Beperkte hinder

Tijdens de werken blijft de hinder beperkt. Enkel het achterste deel van het plein wordt afgesloten. Het toerismekantoor Visit Halle blijft open en ook huwelijken blijven plaatsvinden in het Historisch Stadhuis. De pakjesautomaat van Bpost blijft zo lang mogelijk op de huidige locatie en verhuist daarna naar een andere plek in de buurt.

De werken starten met funderingswerken en de aanleg van een kelder, gevolgd door de bouw van de aanbouw en de herinrichting van het plein. Ze duren tot begin 2027. Het project kost bijna 4.700.000 euro.

