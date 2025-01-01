Winteropvang in het voormalige crematorium aan de Havendoklaan

Winteropvang voor thuislozen in Vilvoorde verhuist: "We kunnen hen niet aan hun lot overlaten"

De Winteropvang voor thuisloze mannen in Vilvoorde moet verhuizen. De stad heeft een nieuwe locatie op het oog, maar geeft nog niet vrij waar de opvang zal komen.

De nieuwe eigenaar van het oude crematorium aan de Mechelsesteenweg, waar de Winteropvang de voorbije jaren onderdak vond, wil niet dat er tijdens de komende wintermaanden nog mensen worden opgevangen in het pand. "Wij hebben waarschijnlijk wel een nieuwe locatie gevonden", zegt schepen van Armoede Jan Anciaux. "Maar er moeten wel nog wat verbouwingswerken gebeuren."

De faciliteiten van het nieuwe gebouw zijn niet de enige hinderpaal die het stadsbestuur nog moet overwinnen. Over de nieuwe locatie van de opvang laat de stad voorlopig niets los. "We moeten de buurt nog masseren dat het toch wat haalbaar en aanvaardbaar is", zegt Anciaux. "Het is nooit leuk hoewel dat de overlast beperkt wordt." Er zijn wel al afspraken met de politie gemaakt en de veiligheidsprocedures zijn al in orde.

Ook deze winter maakt de stad 100.000 euro vrij voor de Winteropvang. "We zitten toch met een heel wat thuis- en daklozen. We vinden dat we de daklozen die een band met Vilvoorde hebben moeten opvangen. We kunnen hen niet aan hun lot overlaten", zegt Anciaux. "Zelfs als het mensen zijn die hier toevallig terechtkomen. Zonder te zeggen "Kom allemaal maar af!", gaan we deze winter zeker geen mensen laten bevriezen 's nachts."

Meest bekeken

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Zaterdagavond sluit E40 voor alle verkeer door sloop brug

din 23 sep
Wonen
Vlaamse Rand

Geconventioneerd huren in Vilvoorde is primeur in Vlaams-Brabant: "Markthuurprijzen in de regio zeer hoog"

din 23 sep
Samenleving
Justitie

Laatste dag Druivenfestival Hoeilaart: "Niet zo dat er een import is van onveiligheid uit Brussel"

maa 22 sep
Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

Brussels Airport vertrekhal
Mobiliteit

Cyberaanval zindert na op Brussels Airport: 10 procent van de vluchten geschrapt

Meer nieuws uit de regio

Wonen
Vlaamse Rand

Geconventioneerd huren in Vilvoorde is primeur in Vlaams-Brabant: "Markthuurprijzen in de regio zeer hoog"

Economie
Vlaamse Rand

Drie nieuwe Play Sports-studio's op AkzoNobel-site officieel geopend: "Een investering in Vlaanderen"

din 23 sep
Politiek

Septemberverklaring: Vlaanderen belooft te investeren in zes gemeenten met grootstedelijke problematieken in Rand en Denderstreek

maa 22 sep
Samenleving

Brandweerkazerne Vilvoorde blaast 150 kaarsjes uit en gooit deuren open

vrij 19 sep
Autoloze zondag in Vilvoorde
Mobiliteit

Autovrije Zondag ook in Asse en Vilvoorde een succes