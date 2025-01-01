Winteropvang voor thuislozen in Vilvoorde verhuist: "We kunnen hen niet aan hun lot overlaten"

De nieuwe eigenaar van het oude crematorium aan de Mechelsesteenweg, waar de Winteropvang de voorbije jaren onderdak vond, wil niet dat er tijdens de komende wintermaanden nog mensen worden opgevangen in het pand. "Wij hebben waarschijnlijk wel een nieuwe locatie gevonden", zegt schepen van Armoede Jan Anciaux. "Maar er moeten wel nog wat verbouwingswerken gebeuren."

De faciliteiten van het nieuwe gebouw zijn niet de enige hinderpaal die het stadsbestuur nog moet overwinnen. Over de nieuwe locatie van de opvang laat de stad voorlopig niets los. "We moeten de buurt nog masseren dat het toch wat haalbaar en aanvaardbaar is", zegt Anciaux. "Het is nooit leuk hoewel dat de overlast beperkt wordt." Er zijn wel al afspraken met de politie gemaakt en de veiligheidsprocedures zijn al in orde.

Ook deze winter maakt de stad 100.000 euro vrij voor de Winteropvang. "We zitten toch met een heel wat thuis- en daklozen. We vinden dat we de daklozen die een band met Vilvoorde hebben moeten opvangen. We kunnen hen niet aan hun lot overlaten", zegt Anciaux. "Zelfs als het mensen zijn die hier toevallig terechtkomen. Zonder te zeggen "Kom allemaal maar af!", gaan we deze winter zeker geen mensen laten bevriezen 's nachts."