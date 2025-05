Woning in Beersel onbewoonbaar na uitslaande brand

In een rijwoning aan de Alsembergsesteenweg in Dworp is zondagmiddag een uitslaande brand uitgebroken. De vlammen laaiden op rond 17.40 uur op de tweede verdieping van de woning en sloegen uit het dak. Dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer kon uitbreiding naar aanpalende huizen worden voorkomen.