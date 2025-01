Yvonne blaast 105 kaarsjes uit: “Haar geheim? Goed eten, graag snoepen en veerkrachtig zijn”

Een bewoner die 105 jaar wordt, het gebeurt niet elke dag. Yvonne werd dan ook extra in de watten vandaag. De dag startte met een verwenontbijt, om 11 uur schoof de jarige samen met haar familie en medebewoners aan de feesttafel aan. Tijdens het aperitief zong het personeel een liedje door Yvonne gekozen en werden er filmboodschappen afgespeeld. “Ik ken Yvonne al jaren en ze is echt een hele lieve dame”, zegt zorgkundige Christel. “Ik ken ze als een opgewekte persoon die altijd bereid is om een praatje te slaan. Als je haar 's avonds in bed legt zegt ze ook altijd ‘voorzichtig en tot morgen’. Dat typeert haar.”

Yvonne was een beetje sprakeloos door de vele gelukwensen, maar genoot wel met volle teugen. “Ze is een fantastische moeder”, zegt haar jongste zoon Jos Robberecht. “Ze is iemand met een heel groot hart. Het is een plezier om zo’n mama te mogen hebben en om haar 105 jaar te zien worden. Haar geheim? Blijven ademen, graag snoepen, goed eten en veerkrachtig zijn. Door al de moeilijkheden heen tevreden zijn met wat je hebt.”