Zennevallei dooft niet, maar dimt dieper: "Iets doen aan subjectieve veiligheidsgevoel"

Het nieuwe regime in de Zennevalleigemeenten houdt een graduele dimming van de straatverlichting in. Stelselmatig dimt de verlichting naar 75 procent, 50 procent en, tijdens de donkerste uren van de nacht, naar 30 procent. "Omdat de ogen van de mens zich aanpassen aan de graad van donkerte, merk je hier weinig tot niets van", klinkt het bij de drie burgemeesters. "Het dieper dimmen en de graad van verledding, die op korte termijn tegen 100 procent zal zitten, zorgt ervoor dat de jaarlijkse kostprijs nog amper verschilt ten opzichte van het systeem van doven. Dat was de afgelopen jaren wel anders.

De drie burgemeesters en de drie schepenen kondigen het nieuws samen aan. De dimmethode moet vooral het subjectieve onveiligheidsgevoel verhelpen. "Op vlak van verkeersveiligheid en op vlak van het aantal inbraken is de afgelopen jaren gebleken dat er geen probleem was dat we vier nachten doofden van middernacht tot 5u", klinkt het. "Nu de technologie van verledding echter zo ver gevorderd is dat er nog amper een verschil in kostprijs is en we iets kunnen doen aan het subjectieve veiligheidsgevoel, schakelen we over op het regime van dieper dimmen. We zijn blij dat de huidige stand van de technologie dit vanaf nu toelaat.”