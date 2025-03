Zieke Griekse jongeren mogen naar huis

De groep van vijftig Griekse jongeren, waarvan er maandag een tiental ernstig ziek geworden zijn, hebben het Park Inn-hotel in Diegem verlaten. De betrokken jongeren zijn aan de betere hand en zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Vermoedelijk liepen ze een voedselvergiftiging op of verspreidde een bacteriële infectie zich onder de jongeren. Het hotel zelf meldde gisteren al dat het niets met de gezondheidsproblemen van de jongeren te maken had. Zo hadden ze er niet gegeten en geen van de andere gasten vertoonde symptomen.