In het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw vond dit weekend een groot kampioenschap toestelturnen plaats. Bijna 400 gymnasten van 70 clubs streden voor provinciale titels en een plaats op het Vlaams kampioenschap. Het is de Leeuwse Dans- en Gymclub dit het kampioenschap organiseerde. Wij volgende enkele leden van de club. Zo maakten Linoa en Elena, allebei 9 jaar, hun debuut op een groot kampioenschap.