Atleet Karsten De Weghe is 15 en woont in Dilbeek. Hij heeft er een fantastisch indoorseizoen op zitten. Karsten blinkt uit in het verspringen en op de 60 meter horden. Op elk groot kampioenschap stond hij de voorbije maanden op het podium. Karsten wil het net zoals zijn vader maken als meerkamper. Wel, hij is goed op weg. Kijk maar.