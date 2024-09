VIDEO: Dit was De Gordel 2024

De Gordel 2024, dat is sport,- spel- en familieplezier in de Vlaamse Rand rond Brussel. Dilbeek was opnieuw focusgemeente én de start- en aankomstplek voor de Gordelpelotons die 125 kilometer fietsten. Ook het Ring-peloton vertrok aan CC Westrand. Maar er waren ook andere fiets-, wandel- en zelfs graveltochten. Die vertrokken zowel in Dilbeek als op het provinciedomein van Huizingen, waar de Gordel traditiegetrouw elk jaar neerstrijkt. Was je er niet bij dit jaar? Dan is dit je herkansing: dit was De Gordel 2024.