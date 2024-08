Dilbeek laat inwoners in buitenlucht sporten aan innovatieve fitnesstoestellen op Roelandsveld

De sensoren in de fitnesstoestellen verzamelen real time-gegevens over het aantal gebruikers, de duur van hun trainingsessies en de meest populaire oefeningen. De gemeente Dilbeek wil zo inzage krijgen in wat de sportieve Dilbekenaren het belangrijkst vinden en zo begrijpen hoe de inwoners het best gebruik maken van sporttoestellen in open lucht.

“We zijn verheugd om deze geavanceerde toestellen naar Dilbeek te brengen,” klinkt het bij Mauro Vanheuverzwyn, deskundige Sport bij de gemeente. “Dit project biedt onze inwoners een unieke kans om te genieten van hoogwaardige fitnessfaciliteiten in de buitenlucht. We hopen het dat het initiatief bijdraagt aan de fysieke gezondheid en ook de sociale cohesie binnen onze gemeenschap versterkt.”