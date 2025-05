Na 17 jaar mogelijk opnieuw internationale veldrit in domein Sport Vlaanderen: “Veel inwoners vroegen al jaren om terugkeer cross"

Tussen 2001 en 2008 stond Hofstade al acht keer op de internationale veldritkalender, met als absolute hoogtepunt het Belgisch kampioenschap van 2004, gewonnen door Sven Nys. De wedstrijd op tweede kerstdag groeide toen uit tot een jaarlijkse traditie met tienduizenden toeschouwers en een live-uitzending op televisie. Tot de samenwerking met Sport Vlaanderen in 2008 strandde na bezorgdheden over natuurschade.

“Veel Zemstenaars vroegen al jaren om de terugkeer van de cross”, zegt een enthousiaste schepen van Sport Koen Vandermeiren. “Voor ons was dit een topprioriteit. We zijn trots dat we de organisatie terug naar Hofstade kunnen halen. Dit wordt opnieuw een dag waar de hele gemeente weken naar zal uitkijken.” Golazo, bekend van grote sportevents zoals de Brussels Marathon en de Superprestige, neemt de organisatie op zich. De gesprekken met zowel de gemeente als Sport Vlaanderen verlopen positief. “Er wordt momenteel gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst,” bevestigt woordvoerder Gerd Van Goolen van Golazo. De aanvraag bij de UCI, de internationale wielerunie, is intussen lopende.

De komst van de X²O Trofee betekent niet alleen een boost voor de lokale sportbeleving, maar ook voor de horeca en handelaars in de regio. De gemeente voorziet een bijdrage van 40.000 euro, maar dat bedrag wordt grotendeels gecompenseerd door een samenwerking met Sport Vlaanderen, die in ruil de jaarlijkse winterduik in Zemst zal organiseren. Dat levert de gemeente een besparing van 35.000 euro op. Meer details over het parcours en de deelnemende renners worden later bekendgemaakt.