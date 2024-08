Schaatspiste in Liedekerke opent opnieuw de deuren: “Als één van weinigen ook in zomer open”

De schaatspiste in Liedekerke is één van de weinige die ook tijdens de zomerperiode geopend is. “Er is veel vraag van schaatsclubs om ook in de zomer te kunnen trainen, en het publiek vindt vlot zijn weg naar de ijsbaan”, zegt centrumverantwoordelijke Koen D’hoker. “Voor gezinnen met jonge kinderen is dit de ideale periode om te komen schaatsen. Het is een stuk rustiger dan tijdens de drukke wintermaanden. Of je nu een doorgewinterde schaatser bent of voor het eerst op het ijs staat, iedereen is welkom.”

Op 13 september organiseert Sport Vlaanderen een fotoshoot op de schaatsbaan. “We zijn op zoek naar een zeer divers publiek om deel te nemen aan deze shoot. Alle deelnemers krijgen de kans om gratis te schaatsen en ontvangen bovendien een gratis drankje. De beelden van deze fotoshoot zullen worden gebruikt om content te maken voor onze social media en website”, aldus D’hoker.