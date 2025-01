Team #94 van ziekenhuisgroep AZORG haalt 15.000 euro op voor de Roparun

Team #94 AZORG van de ziekenhuisgroep AZORG met daarbij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Asse zamelde 15.000 euro in voor de Roparunstichting. De Roparun is een estafetteloop van 535 kilometer, met een startpunt in de buurt van Parijs en een finish in Rotterdam. In het verleden liep het parcours ook al door onze regio.