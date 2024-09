Yves uit Londerzeel fietst opnieuw 500 kilometer in 24u tijd voor het goede doel

Trainen, trainen, trainen. Dat is wat Yves uit Londerzeel deze dagen doet. Dat moet ook want vrijdag vertrekt hij in de Franse Vogezen voor een rit van 500km in 24 uur tijd. Yves is gelukkig een geroutineerde wielertoerist, zo rijdt hij al vijf jaar mee met het Ring-peloton dat op 1 september nog 125 kilometer in de kuiten had na de fietstocht tijdens De Gordel.

Bovendien fietst Yves niet alleen. Samen met 48 anderen vertrekt hij vrijdagnamiddag om 4uur en dat onder begeleiding van 6 motards. Het peloton slaapt niet en fietst ook ’s nachts. “Het zwaarste is het mentale aspect, maar ik houd voor ogen dat het vijf ritten van telkens 100 kilometer zijn.”

Het peloton stopt om de zoveel tijd een half uur. Dat is nodig, om even iets te eten en te drinken en eventueel van kleren of schoenen te wisselen. Vorig jaar nam Yves ook al deel aan de sportieve uitdaging en dat blijft hem bij. “Het was enorm emotioneel, ik ben zelfs in tranen uitgebarsten. Enerzijds door de vermoeidheid, maar ook door de warmte aan de finish. Er wachtte ons een erehaag van zo’n 300 à 400 supporters op. Dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Vzw Bindkracht

Met zijn deelname zamelt Yves geld in voor vzw Bindkracht, een organisatie die een thuis biedt aan jongeren met een beperking. “Financieel kan ik nog een duwtje in de rug gebruiken. Vorig jaar zamelde ik 1.800 euro in, nu ga ik voor de 2.000 euro.”