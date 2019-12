1250 toeschouwers voor Vilvoordse vedetten

Gisteren ging het dak eraf in de Stedelijke Sporthal in Vilvoorde. Twee teams van bekende Vilvoordenaren vochten een verbeten basketbalstrijd uit met als inzet eeuwige roem in Vilvoorde. 1250 mensen kwamen kijken, de opbrengst gaat naar vier goede doelen.

Kapper Sven Corbeel was de kapitein van de Black Panters, restauranthouder Pieter Jacobs de kapitein van de Mighty Ducks. Ambiance à volonté, maar in het begin van de wedstrijd was het voor de meesten nog zoeken naar de ring, de bal en de medespelers. Met Denis Lammens en Thierry Van Moer hadden zowel de Panters als de Ducks gelukkig wel voormalige basketbalspelers in hun team. “Voor die mix hebben we gezorgd omdat de mensen toch komen om wat deftig basketbal te zien”, lacht Pieter Jacobs.

Een verslag zie je vanavond in RINGtv Sport.