18de plaats voor Kimeli in finale 10.000 meter

Isaac Kimeli is op de Olympische Spelen 18de geworden op de 10.000 meter. De Beerselnaar finishte in een tijd van 28:31:91.

Tot kilometer 7 hield Isaac Kimeli goed stand in het pak op de 10.000 meter in Tokio. Maar net voorbij halfweg werd duidelijk dat de top 15 er niet in zat voor Kimeli. De Beerselnaar kwam in een tijd van 28:31:91 over de meet en bleef zo meer dan een minuut boven zijn persoonlijke record. De Ethiopiër Barega kaapte het goud weg voor Cheptegel en Kiplimo uit Oeganda. Isaac Kimeli neemt ook nog deel aan de 5.000 meter in Tokio.