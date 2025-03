22-jarige Julie De Wilde wint 5de GP Oetingen

De vijfde editie van de GP Oetingen verliep bijzonder nerveus en werd ontsierd door enkele valpartijen. Dankzij het kopwerk van Zoë Backstedt, Marthe Truyen en Anna Henderson begon een groep van dertig rensters aan de laatste kilometers. Henderson probeerde er in het slot er nog alleen vandoor te gaan, maar de Britse werd teruggehaald. Dat levered een uitgedund peleton op dat sprintte voor de zege in Oetingen. De overwinning was voor de 22-jarige Belgische renster Julie De Wilde van Felix-Deceuninck. De Italiaanse wielrensters Sofia Bertizzolo en Chiara Consonni mochten mee op het podium.