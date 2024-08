Een wielerhoogdag gisteren in Liedekerke want daar was er het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen en dat zowel bij de meisjes als bij de jongens. Voor de organisatoren van vzw ‘De Liedekerkse Pijl’ is het al hun 8e Belgisch kampioenschap. Bijna 300 jonge renners gaven het beste van zichzelf.