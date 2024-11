560 leden van Turnkring Ten Gaerde tuimelen de wereld rond in 3 spectaculaire shows

Gisteren, maar ook vandaag, pakt Turnkring Ten Gaerde uit Groot-Bijgaarden (Dilbeek) uit met een turnspektakel. 560 leden onder leiding van 40 monitoren geven in totaal 3 shows. 27 verschillende groepen, van recreanten tot competitie-turners, entertainen het publiek. Elke voorstelling trekt in sporthal Ten Gaerde zo’n 350 toeschouwers. Het thema dit jaar is: 'Turnkring Ten Gaerde tuimelt de wereld rond'. Hier een selectie van fijne momenten.