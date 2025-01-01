AC Bormstraat Kapelle speelt tot de winterstop zijn thuiswedstrijden bij Londerzeel United: “Met dank aan de buren”

De tijdelijke sluiting van het Etex-veld omwille van extra boringen kwam voor de club onverwacht. Onder het voetbalveld lag een voormalig asbeststort en na een routine-controle door Eternit is beslist om uit voorzorg de buitensportterreinen tijdelijk af te sluiten voor verder onderzoek.

“Maar we kijken vooruit en zijn blij met de tijdelijke verhuizing”, vertelt voorzitter Nathalie Luypaert van voetbalclub AC Bormstraat Kapelle. “Onze kernwoorden blijven vriendschap, sportiviteit en plezier én we willen een club zijn die iets teruggeeft aan de gemeenschap. Dankzij de hulp van onze buren kunnen we dat blijven doen. We zijn Londerzeel United bijzonder dankbaar voor de snelle en constructieve samenwerking.”

“Vorige zondag speelde AC Bormstraat Kapelle de bekermatch al op Londerzeel United. Op zondag 7 september vieren we onze eerste officiële competitiematch met een feestje. Iedereen is welkom. We hopen veel oud-leden te mogen terugzien en samen de aftrap van een mooi seizoen te geven”, zegt Luypaert.

Ook bij Londerzeel United klinkt er collegialiteit. “Het is logisch dat we een club uit de regio helpen”, zegt voorzitter Stefaan Vanhoutte van Londerzeel United. “Mocht het ooit omgekeerd zijn, hopen we op dezelfde solidariteit. Voetbal speel je tegen elkaar op het veld, maar naast het veld speel je vooral samen.”

Voor de trainingen kan ACB terecht bij VV Groot Kapelle, dat bovendien trainingsmateriaal ter beschikking stelt. “We zijn blij dat onze spelers in Kapelle-op-den-Bos kunnen blijven trainen, op de velden die door de gemeente in uitbating zijn gegeven aan VV Groot Kapelle,” zegt voorzitter Luypaert. “Dat is niet alleen praktisch, het houdt ons ook dicht bij onze achterban.”

Opvolging

AC Bormstraat Kapelle hoopt in januari opnieuw op de eigen thuisbasis te kunnen starten en blijft intussen in nauw overleg met Etex en de gemeente Kapelle-op-den-Bos over de verdere opvolging.