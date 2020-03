Achtste keer op rij prijs voor Rode De Hoek

In de eerste provinciale van het voetbal zette Rode De Hoek de voorbjie weken met 40 op 42 een geweldige reeks neer. Het team is genaderd tot op een punt van het leidersduo Diest Kampenhout. Vanmiddag kwam Huldenberg over de vloer dat nog strijd voor het behoud, maar vorige week wel leider Kampenhout inblikte.

Weinig echt doelgevaar in de eerste helft van de wedstrijd. Na de rust krijgt Charlier bij de bezoekers z’n tweede gele kaart en moet Huldenberg dus nog bijna een volledige helft overleven met een mannetje minder. Wat later Buscema van Rode De Hoek doelman Mutton en werkt beheerst de 1-0 tegen de netten. Op het einde lijkt Rode de partij helemaal over de streep te trekken wanneer Lovenweent wordt neergehaald in de zestien. De bal gaat op de stip. Helaas voor de thuisploeg trapt Wagner de penalty onbesuisd naast. 1-0 is dus de eindstand. Rode De Hoek breit een vervolg aan de indrukwekkende reeks. Het team wint voor de achtste keer op rij.