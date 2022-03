Ajax Amsterdam wint strijd om Vilvoords toptalent Bounida

De transfer van Bounida hing al enkele weken in de lucht en is nu ook officieel gemaakt door Ajax Amsterdam. “De Belgisch jeugdinternational speelt momenteel in de jeugd van Anderlecht en wordt na zijn overgang naar Ajax toegevoegd aan de bovenbouw van de jeugdopleiding”, laat de Nederlandse topclub weten. RSC Anderlecht nam afgelopen weekend al afscheid van hun toptalent.

“Soms heeft een verhaal alles om te slagen, maar blijft de ontknoping uit”, aldus de Brusselaars. “Hij wordt bestempeld als één van de grootste talenten die onze jeugdopleiding al voortbracht. Ondanks het uitgestippelde sportieve pad, kiest Rayane ervoor om zijn opleiding voort te zetten in het buitenland. Met spijt in het hart nemen we afscheid van hem. Rayane is een kind van Neerpede, een ket van het huis.”

De 16-jarige Vilvoordenaar is ook een fenomeen op sociale media. Zo bekeken al miljoenen mensen filmpjes waarin hij zijn technische hoogstandjes toont. Het is op die sociale media dat Bounida afscheid nam van Anderlecht. “Ik heb paars in mijn bloed, maar om te vliegen moet je het nest verlaten. En het is het moment om uit te vliegen. Ik zal altijd een deeltje van hier met me meenemen”, aldus Bounida.

Foto: Ajax Amsterdam