Alison Van Uytvanck uitgeschakeld op Roland Garros

De Sloveense, het nummer 133 van de wereld, won de eerste set met 2-6, maar Van Uytvanck vond haar ritme in de tweede set. Ze won die met 6-2. In de derde en beslissende set won de Sloveense met 1-6, wat weliswaar een overdreven uitslag was. Voor Van Uytvanck was het haar eerste wedstrijd op een grandslamtornooi sinds de Australian Open van vorig jaar. Daarna lag ze maandenlang in de lappenmand met een rugblessure. De Vilvoordse werkt nu toe naar het grasseizoen.