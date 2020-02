Amateurbokser Abdelkarim Saboundji droomt van Olympische Spelen

Abdelkarim Saboundji is 27, woont in Dilbeek en is een amateurbokser. Hij wil er alles aan doen om ons land te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. Het BOIC selecteerde hem om in maart deel te nemen aan een kwalificatietornooi in Londen. Daar kan Saboundji een ticket pakken voor Tokio.

Vanaf 13 maart strijdt Abdelkarim - samen met andere Belgische toppers zoals Delfine Persoon - op het Europees kwalificatietornooi in Londen. Voor een ticket richting Tokio moet moet de Dilbekenaar minstens de kwartfinale halen. De Olympische Spelen, dat is dé droom voor iedere amateurbokser. “Veel mensen denken dat amateurniveau niets waard is. Maar dat is niet zo. Je mag dat niet vergelijken met profboksers, het is anders. Wij werken even hard, misschien zelfs harder. We zijn namelijk een heel jaar bezig, we vechten veel kampen op een jaar”, aldus Saboundji.

Lukt kwalificatie in London niet, dan heeft Saboundji nog een kans half mei op een tornooi in Parijs.