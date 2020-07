Amateurvoetbal woedend over wedstrijduren eerste klasse

Volgend seizoen speelt de eerste klasse van het voetbal vaker in de namiddag. Alle wedstrijden zullen op een ander tijdstip gespeeld worden, zodat er geen overlap meer is. Dat zet kwaad bloed bij het amateurvoetbal. Zij ijveren al jaren om minder namiddagvoetbal, straks wordt dat er veel meer.

Bij Voetbal Vlaanderen heerst ongeloof over de wedstrijduren. “Veel amateur- en jeugdspelers zullen ontgoocheld zijn. De strijd valt niet te winnen. Er is geen solidariteit met de lagere reeksen. Dit voelt als een mes in de rug”, zegt voorzitter Marc Van Craen. Voetbal Vlaanderen vreest dat het amateurvoetbal nog minder publiek gaat trekken, dat in een periode dat vele door de coronacrisis al in moeilijk vaarwater zitten.

In een gesprek met Radio 2 betreurt Guy Van Weyenberge, voorzitter van Diegem Sport, de gang van zaken. “Ik veronderstel dat het vooral de mensen van het nieuwe tv-contract zijn die bepalen wanneer de wedstrijden worden gespeeld", aldus Van Weyenberge aan Radio 2. "Zij houden absoluut geen rekening met het amateurvoetbal."

Voetbal Vlaanderen vraagt een financiële compensatie, maar de eersteklassers lijken niet geneigd om daarop in te gaan. Steven Van Geeteruyen, advocaat en woordvoerder van de amateurclubs, is furieus over de nieuwe wedstrijdsloten. “De amateurploegen worden voortdurend uitgelachen. Om onze mening wordt nooit gevraagd, terwijl wij sociaal veel relevanter zijn dan de heren uit de Pro League", zegt Van Geereruyen aan Sporza.