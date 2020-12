Amazone Anjolie uit Gooik: “Pandemie gebruikt om paarden beter te leren kennen”

In oktober werden heel wat sportcompetities opnieuw stilgelegd. Onze sportredactie lanceerde toen een oproep hoe jij bleef sporten tijdens COVID-19. De 15-jarige amazone Anjolie Vanhecke uit Gooik zag verschillende wedstrijden wegvallen, net in het jaar dat ze de overstap maakte naar de junioren. De tijd die vrijkomt gebruikt Anjolie om haar paarden beter te leren kennen.

Zes jaar geleden kreeg Anjolie een ponyles cadeau van haar tante. De toen 9-jarige Gooikse was meteen verkocht en droomde van een eigen pony. “Mijn papa zei dat ik eerst eens bij mijn nonkel moest gaan rijden. Als ik daarna alle stallen zou moeten uitmesten, zou ik volgens hem geen pony meer willen”, zegt Anjolie. “Maar ik vond het meteen superleuk. Elk vrij moment kan je mij in de stallen vinden. Tijdens de week, in het weekend en tijdens vakanties.”

Ondertussen helpt Anjolie ongeveer veertig uur per week mee in de paardenstal van haar nonkel en tante in Herfelingen, bij Herne. “De piste slepen met de tractor, de stallen uitmesten, de paarden opzadelen en uiteraard er mee rijden. Ik train momenteel negen paarden, waaronder mijn eigen paarden Calisimo en Melodie”, zegt Anjolie. “Het is mijn doelstelling om nationaal en internationaal jumpingwedstrijden te rijden. Daarvoor moet ik over 1 meter 40 kunnen springen. Met Calisimo moet dat lukken, Melodie wordt al wat ouder en is te klein voor die hoogte.”

Maar door COVID-19 kon Anjolie de combinatie met Calisimo niet vaak uittesten op wedstrijden. “Dat is jammer, maar heeft ook wel voordelen voor mij gehad. Door de pandemie moet ik vaak van thuis les volgen, waardoor ik mijn huiswerk beter kan plannen en veel meer naar de paarden kan gaan. Ik heb de voorbije maanden veel meer stappen gezet dan dat ik dat anders zou gedaan hebben”, besluit de Gooikse amazone positief.