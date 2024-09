Anderlecht schuift Vilvoordenaar Nathan De Cat (16) door naar A-kern : “Droom ervan om dit seizoen te debuteren”

Nathan is een bijzonder beloftevolle defensieve middenvelder die ook centraal achterin uit de voeten kan. Hij voetbalt al sinds zijn 10de bij paarswit en had een contract tot 2025. Daar komen nu twee seizoenen bij. “Zowel ik als mijn familie zijn heel blij met deze contractverlenging. Het is voor mij de beste keuze om mijn ontwikkeling verder te zetten bij RSC Anderlecht”, zegt De Cat. “Ik heb hier al veel kunnen leren van mijn eerste stapjes bij de A-ploeg. Mijn droom is om dit seizoen mijn debuut te kunnen maken bij de eerste ploeg in het Lotto Park.”

Bij Anderlecht geloven ze sterk in De Cat. “We zijn erg onder de indruk van de snelle ontwikkeling die Nathan doormaakt. Nathan is een zeer intelligente speler. Met zijn uitstekende vista, passing en kalmte aan de bal onderscheidt hij zich al langer bij de jeugdreeksen. We willen hem nu de kans geven om met het eerste elftal mee te trainen, om hem zo te laten wennen aan een hoger niveau en om zich fysiek nog verder te ontwikkelen”, besluit Jesper Fredberg.