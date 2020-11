Arne Marit kijkt uit naar profdebuut: "Sport Vlaanderen-Baloise is beste stap voor mij"

Arne Marit debuteert volgend jaar in het profpeleton. Drie ploegen die de World Tour rijden toonden interesse in de 21-jarige Vollezelenaar, maar Marit koos uiteindelijk voor een niet World Tourploeg: Sport Vlaanderen-Baloise. Aan RINGtv legt Arne zijn keuze uit.

Heel wat ploegen toonden interesse in Arne Marit, die de voorbije jaren hoge ogen gooiden in de jeugdcategorieën. “Het was normaal het plan om vanuit de beloften van Lotto-Soudal door te schuiven naar de profs, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. De ploeg heeft ingezet op klimmerstypes omdat de ze daar dit jaar toch tekortkwamen”, vertelt Marit. “Ook Française des Jeux en Circus-Wanty-Gobert toonden interesse, maar door de coronacrisis komen veel goede renners op de markt. Dan is het niet eenvoudig om jezelf te profileren bij die World Tourploegen.”

En dus koos Arne Marit voor Sport Vlaanderen-Baloise. De Vollezelenaar tekent een contract voor twee jaar. “Wat mij vooral aanspreekt is hun hoofddoel om jonge renners af te leveren aan de World Tourploegen. Het is niet hun ambitie om toppers te houden, maar ze te laten doorgroeien”, legt Marit uit. “Ik vind het persoonlijk de beste stap voor mezelf, omdat ik ook wel besef dat elke week World Tour tijden toch een serieuze stap is.”

Marit kon vorig jaar al profwielrenner worden, maar besloot nog een seizoen te groeien bij de beloften. “Had ik toen geweten dat de coronapandemie zou plaatsvinden, dan had ik die overstap direct gemaakt", aldus Marit. “Het is nog even afwachten hoe mijn seizoen er zal uitzien. Ik hoop toch Omloop Het Nieuwsblad te kunnen rijden. Die eindigt hier in de buurt. En Nokere Koerse blijft ook speciaal voor mij omdat ik die wedstrijd bij de junioren twee keer op rij won."