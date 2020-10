Arne Marit tekent profcontract bij Sport Vlaanderen-Baloise

Wielrenner Arne Marit uit Vollezele heeft een profcontract tot 2022 ondertekend bij Sport Vlaanderen-Baloise. De 21-jarige Marit komt over de beloftenploeg van Lotto-Soudal.

Sport Vlaanderen-Baloise maakte gisteren de komst bekend van drie Belgische talenten. Eén van hen is dus Arne Marit. De Vollezelenaar maakte vorige maand nog een goede beurt in de Ronde van Italië voor beloften. Marit zat de voorbije drie seizoen bij Lotto-Soudal U23, maar kon daar geen plekje afdwingen in de WorldTour-formatie. Marit maakt daarom de overstap naar Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij prof wordt.

"Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik krijg. Ik kijk uit naar het nieuw avontuur die me de komende twee jaar te wachten staat”, aldus Arne Marit. “Bij deze ploeg kan ik stilletjes aan groeien en proeven van het grote werk. Ik wil ook graag Lotto Soudal U23 bedanken voor de drie mooie jaren die ik heb gehad. Kurt Van de Wouwer heeft me gemaakt tot de renner die ik ben. Ik ben hem heel dankbaar voor de kansen die ik allemaal gekregen heb.”