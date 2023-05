Asse-Zellik stoot door naar finale

Moussa schiet meteen in actie met een afstandsschot, maar het gaat over. Even later gebeurt hetzelfde aan de andere kant. Daar wordt het schot van Lachiri nog net op tijd geblokt.

De bezoekers hebben duidelijk geoefend op hun hoekschoppen, maar het is toch met de hulp van de tegenstander dat het eerste doelpunt valt. Simic maakt een knullige owngoal op een corner. Het is 0-1 bij de rust.

Ook de tweede helft gaat het gelijk op. Een paar minuten voor het einde probeert spits Imhoff het tij nog te keren, maar doelman Cajot kan zich goed breed maken. Het blijft bij een 0-1 eindstand.

Asse-Zellik 2002 moet nu nog maar één ploeg verslaan om toch nog te promoveren naar 1ste provinciale.