Atleet Lucas Barra uit Alsemberg, een deelgemeente van Beersel, is 17 jaar , 800 meter-loper en hij heeft de zomer van de doorbraak achter de rug. Lucas werd begin deze maand Belgisch kampioen bij de U18 en in juli liep hij op het EK in Slovakije top 16. Een talent van Olympic Essenbeek Halle om in het oog te houden.