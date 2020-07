Atleten na lange coronapauze op hoogtestage in Sankt Moritz

Atleten van het Runners Lab Athletics Team verblijven sinds 4 juli op hoogtestage in Sankt Moritz. Na een lange periode zonder competitie en individueel trainen, kunnen ze dat nu eindelijk samen in groep doen. De atleten bereiden in Sankt Moritz de rest van het atletiekjaar voor. RINGtv sprak met Isaac Kimeli, Simon Debognies en Robin Hendrix.

Voor Simon Debognies uit Halle betekent de hoogstestage dat hij na acht maanden blessurelede opnieuw voluit kan trainen. "Het uitstel van de Spelen speelt eigenlijk in mijn voordeel. Voor dit jaar had ik mezelf geen kans meer gegeven. Maar als ik nu een mooie zomer kan draaien dan ziet er wel positief uit naar de kwalificatie toe en dan zie ik het wel zitten volgend seizoen om mij te kwalificeren", zegt Debognies.

De Belgische atleten zagen door het coronavirus de Olympische Spelen een jaar uitgesteld. Het doel van de hoogtestage was om de atleten klaar te stomen voor het EK in Parijs, maar ook dat werd geannuleerd "Meestal piek je naar de kampioenschappen, maar de 5.000 meter wordt niets deze zomer", zegt Isaac Kimeli uit Sint-Pieters-Leeuw. "Ik werk vooral aan de 1.500 meter Ik hoop een goede stage af te werken en in België echt op de 1.500 meter trainen om enkele seconden te kunnen verbeteren.

Kimeli kneep er enkele weken tussenuit om een blessure aan de achillespees te laten genezen. Robin Hendrix van zijn kant is in Sankt Moritz om het veldloopseizoen voor te bereiden. "Ik ga terug de lange cross lopen volgend jaar. Ik ga proberen om terug voor het EK Cross te gaan, ik denk dat dat een goeie opportuniteit is volgend jaar. Na nieuwjaar werk ik dan toe richting de Olympische Spelen", aldus de atleet uit Kapelle-op-den-Bos.