Avondcross Diegem krijgt groen licht, feesttent niet

Machelen heeft het licht op groen gezet voor de avondcross in Diegem op 29 december. De organisatie van de veldritwedstrijd moet zich van de gemeente wel aan strikte regels houden. Zo is de traditionele feesttent met optredens verboden.

De avondcross in Diegem mag van de gemeente Machelen doorgaan onder strikte voorwaarden. Zo mogen er langs het parcours op geen enkel moment te veel mensen op elkaar gepropt staan en moet het publiek hun COVID Safe Ticket kunnen voorleggen en een mondmasker dragen. Om supporters beter te controleren, zijn er zeven in plaats van negen toegangen tot het parcours. Een feesttent met optredens ziet Machelen liever niet. “Op dit moment is dat onverantwoord”, klinkt het bij de gemeente. “Het feesten in open lucht is voor ons ook geen optie. Dan zou iedereen op elkaar gepakt staan voor het podium.”

Met het verbieden van de feesttent verliest de avondcross van Diegem één van zijn trekpleisters. De organiserende wielerclub Sint-Anna Vooruit loopt door het verbod ook heel wat inkomsten mis, maar is niet verrast door de beslissing. Ook op andere crossen werden de voorbije weken feesttenten verboden. Vorig jaar werd de avondcross in Diegem geannuleerd omwille van het coronavirus.