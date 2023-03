Bakayoko zevende regiogenoot in selectie Rode Duivels

Johan Bakayoko groeide op in Overijse en breekt dit seizoen helemaal door bij het Nederlandse PSV Eindhoven. In zestien competitiewedstrijden is hij goed voor vijf doelpunten en drie assists. Vorig seizoen werd Bakayoko verkozen tot grootste talent van de Nederlandse tweede klasse. Bij Jong PSV was hij in 32 wedstrijden goed voor 17 doelpunten en 12 assists. Tijdens de voorbije winterbreak wou de Franse topclub 15 miljoen euro op tafel leggen voor de Overijsenaar, maar Bakayoko vond het niet het juiste moment voor een transfer.

Met Johan Bakayoko haalt bondscoach Domenico Tedesco een zevende regiogenoot bij de Rode Duivels. De anderen zijn Zeno Debast (Halle), Yannick Carrasco (Vilvoorde), Alexis Saelemaekers (Beersel), Sebastiaan Bornauw (Meise), Thomas Kaminski (Asse) en Dodi Lukebakio (Asse). Vrijdag spelen de Rode Duivels de eerste wedstrijd van hun kwalificatiecampagne voor het EK 2024 in en tegen Zweden. Volgende week dinsdag volgt een vriendschappelijk duel in en tegen Duitsland.