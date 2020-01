Bart Samaey naar BC Asse Ternat

Bart Samaey woont al een viertal jaar in Asse en kiest nu na acht jaar bij Waregem voor de club van z’n thuisgemeente. "Het traject Asse-Waregem begon te wegen en zowel mijn vrouw als ik werken eveneens in het Brusselse. Dat maakt dat we veel tijd in de wagen doorbrengen. Ik maak dus bewust de keuze om werk, gezin en sport makkelijker te combineren." Voorzitter van BC Asse-Ternat Mark Bogaert is opgetogen met de komst van Bart Samaey. Hij is een verbaal sterke leider die al het jong talent in ons A-team op een optimale manier zal bijstaan. Beschouw hem als een verlengstuk van de coach en reboundsterke verdediger.” "Ik kom zeker niet naar BCAT om uit te bollen”, verzekert Bart Samaey. “Ik kom om de landelijke ambitie van BCAT zo goed mogelijk te versterken. Ik heb schitterende seizoenen in Waregem gespeeld en wil me ook voor lange termijn in deze club engageren."