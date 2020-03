Bart Samaey, zoon van basketballegende Rik Samaey, speelde de voorbije acht seizoenen voor Waregem en maakt volgend seizoen de overstap naar Asse-Ternat. Met het team wil Samaey, die Asse woont, potten breken en het liefst in eerste landelijke.

Bart Samaey: "Van uitbollen is nog geen sprake"

De match tussen Geranimo Bornem en Asse-Ternat volgde Bart Samaey gisteren nog vanuit de tribune, maar vanaf volgend seizoen trekt de West-Vlaming zelf het donkerblauwe shirt van de Pajotten aan. “Ik woon eigenlijk achter de hoek van de club. De afstand van Asse naar West-Vlaanderen wordt me wat te groot. Zeker nu ik een gezin heb”, zegt Bart Samaey. “Daarom kies ik voor een club dichterbij huis én op een mooi niveau. Ik heb nu enkele jaren in tweede klasse gespeeld. Ik hoop dat ik die ervaring kan meebrengen en een beetje een teaching-rol kan hebben. Van uitbollen is zeker nog geen sprake.”

Als zoon van basketballegende Rik Samaey, die tien keer werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in België, is Bart opgegroeid met de zaalsport. “Ik ging altijd naar mijn papa kijken en ben er zo ook ingerold. Als mijn vader naar wedstrijden komt kijken, dan krijg ik ook altijd een persoonlijk verslag achteraf. Dat is altijd wel leuk. Ik heb veel van hem geleerd.”