In de tweede topdivisie A van het basketbal klopt Bavi Vilvoorde Asse-Ternat, na een spannende wedstrijd, met 82-72. Bavi is nu zevende, maar de top 4 en het bijhorend ticket voor de play-offs, blijft een haalbare kaart. Asse-Ternat blijft tiende. Mathematisch kan degradatie nog, maar dat is geen optie voor het team. Hier het verslag.