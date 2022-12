Bavi Vilvoorde neemt de maat van Nijvel

Bavi Vilvoorde nam het deze zondag op tegen Nijvel, allesbehalve een makkelijke klus want Nijvel had nog niet verloren en stond op de tweede plaats. Bavi stond één plekje lager en wou maar al te graag de punten thuishouden en zo een geweldige zaak doen in het klassement.

De thuisploeg begon sterk en onder leiding van kapitein Perez sloegen ze snel een kloofje. De bezoekers waren even het noorden kwijt, maar konden gaandeweg wel in het spoor blijven. 24-20 stond het na het eerste kwart.

Bavi zette ook in het tweede kwart de aanvallen goed op en Nijvel had het moeilijk om die te controleren. Zo kon Bavi zijn voorsprong stelselmatig blijven uitbouwen. 44-35 was de ruststand.

De thuisploeg zette ook in het derde kwart de nummer twee in de stand goed onder druk en vooral de shots van Creppy bleven maar binnenvallen, zo stond het in geen tijd 59-40. Nijvel probeerde wel nog terug in de wedstrijd te komen, maar de verdediging van Bavi stond als een huis en zo trokken we met een 61-48 naar het laatste kwart.

Die laatste tien minuten waren eigenlijk een maat voor niets. Nijvel was niet meer bij machte om Bavi in verlegenheid te brengen. Een collectieve prestatie waar zowel op aanvallend en verdedigend vlak alles goed klopte, zorgt voor een 79-56 eindstand. Bavi dient Nijvel z’n eerste nederlaag van het seizoen toe en staat zelf mooi op de derde plaats.