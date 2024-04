In de tweede provinciale A van het voetbal wint Beersel-Drogenbos de titel na een bloedstollende wedstrijd tegen Delta Londerzeel. Voor de partij telde Beersel-Drogenbos één punt meer dan de nummer twee Wemmel. Ook al stopt de club met de eerste ploeg om volgend seizoen een doorstart te maken met de tweede ploeg in vierde provinciale, de honger naar de titel was groot. Winnen was dus de boodschap. En zo geschiedde.