Beersel-Drogenbos wordt partnerclub van RSCA

“RSCA investeert volop in de opleiding van jonge spelers. In de loop der jaren werden er in het kader daarvan werden er de voorbije jaren akkoorden gesloten over structurele samenwerkingen met verschillende jeugdclubs vanuit het hele land”, klinkt het bij RSCA. In Halle-Vilvoorde zijn dat sinds een tijdje al Tempo Overijse en Eendracht Mazenzele Opwijk. Nu komt daar ook Beersel-Drogenbos bij. Jonge spelertjes van Beersel-Drogenbos zullen worden gescreend door Anderlecht. Jeugdcoaches van Beersel-Drogenbos zullen workshops en opleidingen kunnen volgen bij RSCA. “Alexis Saelemaekers, één van de talenten #MadeInNeerpede die uitkwam voor de eerste ploeg van paars-wit, en die momenteel aan een sterk seizoen bezig is bij AC Milan, speelde zijn eerste minuten als jeugdspeler op het veld van Verbroedering Beersel-Drogenbos”, aldus RSCA. “Het is door dit soort samenwerkingen dat nieuwe spelers in zijn voetsporen zullen kunnen treden.”

Foto: archieffoto FB Verbroedering Beersel-Drogenbos