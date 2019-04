Vierdeprovincialer Beigem is al een tijdje zeker van de titel in vierde provinciale E. De spelers verwenden hun trouwe publiek nog één keer tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegen Asse-Zellik B won het met 7-2.

Beigem verwent supporters in laatste thuiswedstrijd

Voor de aftrap vormden de jeugdspelers van Beigem een erehaag voor de kampioenen van de eerste ploeg. Thuis-actrice Leen Dendievel kwam de aftrap geven. Die huldiging is meer dan terecht. Beigem won dit seizoen maar liefst 26 van zijn 29 wedstrijden en scoorde in de competitie 135 keer. Knap gedaan van de familiale club met een pak trouwe supporters. Volgend jaar speelt Beigem dus in de derde provinciale.