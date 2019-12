Bellamy en co dienen veteranen Wolvertem-Merchtem eerste nederlaag in vier jaar toe

108 wedstrijden. Zo lang was het geleden dat de veteranen van Wolvertem-Merchtem verloren hadden. Vrijdagavond kwam daar tegen de veteranen van SK Londerzeel een einde aan. Al is dat geen schande, want in de rangen van de 'Vette Hanen SK Londerzeel' lopen heel wat ronkende namen rond met nationale en internationale ervaring.