BOKA United: "Spelers Linden raakten niet in onze kleedkamers besmet"

Bij eersteprovincialer VK Linden testten de voorbije dagen 14 leden van de eerste ploeg positief op het coronavirus. De voorzitter van de club denkt dat de spelers hun besmetting opliepen in de kleedkamers van BOKA United. De Dilbeekse club ontkent dat formeel. "We zijn dagelijks in de weer om onze spelers in de meest veilige en hygiënische omstandigheden te laten voetballen", zegt voorzitter Frank Vandenborre.

10 spelers en 4 leden van de technische staf raakten besmet met het coronavirus. Rudi Peelaerts, voorzitter van VK Linden, denkt dat de laatste uitwedstrijd op het veld van BOKA United de boosdoener is. “De spelers kwamen mij zeggen dat de kleedkamers niet gereinigd en niet ontsmet waren. De coronamaatregelen die getroffen werden, waren er toch minimaal. Al kan ik niet met zekerheid zeggen dat daar de oorzaak ligt”, aldus Peelaerts in een interview met ROBtv. De voorzitter van Linden spreekt verder van kleine en niet goed geventileerde kleedkamers.

Bij de Dilbeekse club zijn ze woedend over het feit dat ze zonder wederwoord in de media met de vinger worden gewezen. “Onze accommodatie is niet van de jongste, maar we weten ook dat we met ons bestuur en de vrijwilligers dagelijks in de weer zijn om iedereen in de club in de meest veilige en hygiënische omstandigheden te laten voetballen. De uitspraken zijn een slag in hun gezicht", zegt voorzitter Frank Vandenborre. "We hebben van de medische verantwoordelijken uit de regio van Linden de bevestiging gekregen dat de besmetting nooit van onze kant kon plaatsvinden."