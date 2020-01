BOKA United: "We zinnen op revanche tegen Wambeek-Ternat"

Zondag staat in de tweede provinciale B een topper op het programma. Eentje die misschien de titelstrijd in een definitieve plooi legt? Leider BOKAUnited trekt naar de nummer twee Wambeek-Ternat. Wint BOKA dan wordt de kloof vijf punten. "Het kampioenschap zal zondag niet beslist worden. De inzet is drie punten, niet meer dan dat. Maar we zinnen wel op revanche voor het verlies in de heenronde", klinkt het bij BOKA.

Tweedeprovincialer BOKA United heeft de verrassende nederlaag tegen laagvlieger Herne verwerkt en kijkt vooruit. Zondag trekt de leider naar titelconcurrent Wambeek-Ternat. "Ik vond het de beste ploeg waar we tegen gespeeld hebben. Het is een derby die leeft bij de ploeg, club en supporters", zegt speler Maxime Oplynus. "Thuis verloren we van Wambeek-Ternat. We zinnen toch een beetje op revanche", vult assistent-trainer Danny Paesmans aan.

Volgens BOKA United ligt de druk bij Wambeek-Ternat. Die ploeg steekt niet onder stoelen of banken dat ze een niveau hoger wil spelen. "Voor ons is dat geen vereiste. Het is altijd leuk als je kampioen speelt en kan promoveren. Als de kans er is, gaan we ze grijpen. Maar het is geen doel op zich", zegt trainer Peter Hellinckx.

BOKA United speelde twee seizoenen geleden al in 1ste provinciale. Maar een succes werd dat niet. "Toen was het ook een beetje onverwacht. Ik denk dat we nu een betere ploeg hebben. We zijn meer gewapend", zegt Oplynus. "Het niveauverschil tussen 2de en 1ste provinciale blijft wel groot. Maar ik denk dat we het stapje kunnen zetten. BOKA heeft een jonge groep met nog veel groeimarge", zegt trainer Hellinckx.

Voor de trainer van BOKA wordt het een speciale wedstrijd. "Vorig seizoen was ik assistent-trainer bij Ternat. Of dat meespeelt? Niet echt, maar het blijft wel leuk om op het veld van je ex-club te gaan winnen", aldus Hellinckx.