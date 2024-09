Bola Padel Asse bestaat 1 jaar en telt 700 leden: "Mensen moeten zich thuis voelen"

Bola Padel in Asse, de padelclub van onder meer ex-tenniscoryfee Sabine Appelmans, vierde feest dit weekend. De club werd 1 jaar en als kers op de verjaardagstaart is het nieuwe clubhuis ingehuldigd. Daar kan je binnenkort o.a. ook yoga doen. Het feestweekend stond bol van de activiteiten, zo kwamen Guga Baul en Elke Clijsters langs voor een potje padel. Er was plaats voor initiaties, maar ook voor muziek en dans.