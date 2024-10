Bondscoach Tedesco selecteert zes regiogenoten voor Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Italië

Vooral Arne Engels is een nieuwe naam bij de Rode Duivels. De 21-jarige Opwijkenaar kreeg begin september al speelminuten tegen in de met 3-1 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Israël. Afgelopen zomer trok de middenvelder voor 11 miljoen euro naar het Schotse Celtic Glasgow, een clubrecord. Daar maakte hij op korte tijd al heel wat indruk.

Engels is één van de nieuwe spelers die bondscoach Tedesco wil testen tijdens deze campagne. "Dit is het moment om spelers uit te proberen. Als we de Nations League niet gebruiken om spelers te testen, zullen we het ook niet doen tijdens de belangrijke campagne om de WK-kwalificatie. We hebben deze wedstrijden om enkele nieuwe gezichten aan het werk te zien", klinkt het bij Tedesco.