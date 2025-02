Braziliaan Felipinho nieuwste aanwinst van RSCA Futsal

De 27-jarige Felipinho kreeg zijn opleiding in eigen land en brak helemaal door bij Jaragua Futsal, een topclub in Zuid-Amerika. De goede clubprestaties leverden Felipinho een contract op bij het Chinese Fumei. Nu moet hij mee de afwezigheid van Perin opvangen bij paarswit. De nieuwkomer zal in principe aantreden met het rugnummer 25.

“Ik ben blij met deze mooie kans die RSCA Futsal me geeft. Anderlecht is gekend in Brazilië. Bovendien zag ik dat de club een vaste deelnemer is aan de Champions League”, zegt Felipinho. “Het is een uitdaging die me aanspreekt. Ik ondertekende een contract tot het einde van dit seizoen. Ik hoop me in die periode in de kijker te kunnen spelen. Aan motivatie ontbreekt het mij alvast niet.”

De club gelooft in de mogelijkheden van Felipingo en wenst hem veel succes toe de komende maanden. “Doordat we meerdere geblesseerde spelers hebben gehad de laatste weken, was de kern bij momenten klein geworden”, besluit algemeen manager Lieven Baert.