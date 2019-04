Broos verlaat KV Oostende

Humbekenaar Hugo Broos is niet langer trainer en sportief directeur van eersteklasser KV Oostende. Broos stapte gisteravond zelf op bij de kustploeg.

Een verschil in visie op het sportieve beleid zou aan de basis liggen van zijn beslissing. Broos werd 14 maanden geleden aangesteld door KV Oostende en moest er het transferbeleid van de club in handen nemen. Een groot succes is dat niet geworden. Heel wat transfers vielen tegen.

Na het ontslag van trainer Gert Verheyen begin maart nam Broos ook de leiding over de eerste ploeg in handen. In de acht wedstrijden onder Broos kon KV Oostende twee keer winnen, speelde het twee keer gelijk en verloor vier keer.

Lombekenaar en assistent-trainer Franky Van der Elst zal het seizoen uitdoen als trainer.